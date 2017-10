iciHaïti - Politique : Le Conseil national des médias d’État visite la TNH





Mardi dans le cadre de leur mission, les membres du Conseil national de coordination des médias d’État et de service public, ont effectué une visite à Télévision Nationale d’Haïti (TNH).



Jean Willem Roméus, le Coordonnateur du conseil ainsi que les deux autres membres, Martine Denis Chandler et Serge Philippe Pierre, ont été reçus par le Directeur Général Gamall Giles Augustin avec qui ils se sont entretenus du fonctionnement de la Chaîne de service public et de l’avancement de la projet de couverture nationale, qui commence à se matérialiser.



Rappelons que le Conseil national de coordination des médias d’État et de service public, a été installé le 3 mai 2017 http://www.icihaiti.com/article-20846-icihaiti-politique-vers-la-reforme-des-medias-d-etat.html , par le Président Jovenel Moïse. Il a un mandat de 36 mois pour travailler à la revalorisation du journal l’Union, de la Radio et de la Télévision Nationale d’Haïti et s’assurer qu’ils remplissent bien leur rôle de service public.



IH/ iciHaïti