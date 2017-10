iciHaïti - Politique : Le Chancelier Rodrigue au Bélize





Mercredi, le Chancelier haïtien Antonio Rodrigue était au Bélize pour participer au 4e sommet Caricom-Mexique qui traitait notamment de :



- De l'approfondissement des relations entre le Mexique et les pays de la Caricom ;

- Du D-risking dans les pays membre de la Caricom ;

- De la prévention des risques dans les pays de la Caricom ;

- De la participation au Fonds global de gestion de désastres de la Banque Mondiale ;

- De l'investissement et du commerce entre le Mexique et la Caricom.



Rappelons qu’Haïti aura la présidence du groupe des pays de la CARICOM a partir du premier trimestre 2018.



IH/ iciHaïti