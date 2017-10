iciHaïti - Education : Résultats du concours de Recrutement des Directeurs scolaires (Nord-Ouest)





Conformément au décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique et à l’arrêté du 11 avril 2013 fixant les procédures et les modalités des concours de recrutement donnant accès aux emplois dans la Fonction Publique, après délibération du jury, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle confirme les noms des candidats retenus pour les postes de directeurs pour les 12 Écoles nationales nouvellement construites dans le Nord'Ouest : École Nationale Toussaint Louverture, École nationale de Mare-Rouge École nationale Bernard, École nationale de Bassin-Bleu, École nationale de Damé, École nationale de Barbe Pagnole, École nationale Métayer de Jean-Rabel, École nationale de Montry, École nationale Passe Catabois, École nationale de Ramadou, École nationale Herbe à Flèche, École nationale Pélicier.



Télécharger les noms et résultats des candidats : http://www.haitilibre.com/docs/LISTE-CANDIDAT-DIRECT-NORD-OUEST.pdf



IH/ iciHaïti