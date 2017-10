iciHaïti - Politique : Le Président Moïse en visite de chantier à Maïssade





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Député Louis Romel Beaugé (Maïssade) de la déléguée Départementale du Centre, MmeMarie Denise Bernado et d’élus locaux, s’est rendu dans la commune de Maïssade pour évaluer l'état d'avancement de certains chantiers lancés par son administration, dans cette commune du Plateau Central.



Concernant les travaux de construction de la route reliant la ville de Maïssade à la localité « Madame Joie » le Chef de l’État à encouragé les techniciens à mettre les bouchées doubles afin d'améliorer très rapidement les conditions de transport de la population.



Par ailleurs, le Chef de l’État a constaté l'état de délabrement du système d'irrigation de « Bassin Cave » et promis de passer des instructions en vue de faire réhabiliter cette infrastructure au bénéfice des propriétaires d'environ 300 hectares...



En outre, le Président s’est dit satisfait des travaux d'endiguement de la rivière Rio Frio, réalisés à l'entrée de la ville qui devrait à l’avenir, éviter les inondations de la ville de Maïssade.



En marge de cette tournée de chantier, le Président Moïse s'est entretenu avec les élus locaux ASEC, CASEC, Délégués de ville, et Maires, sur les problèmes auxquels est confronté la commune.



IH/ S/ iciHaïti