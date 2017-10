iciHaïti - Politique: L'État compte sur une ONG internationale pour aider les jeunes haïtiens





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe a rendu visite au bureau central de Plan International Haiti.



Le Ministre Fleurant a discuté avec la Directrice Nationale et l'équipe de gestion d’Haïti sur comment Plan International en Haïti intègre les jeunes dans l'application des Objectifs Durables de Développement. Des questions pour faciliter la compréhension du Ministre et de son équipe ont été adressées à la Directrice sur la réponse post-Matthew de Plan International Haïti dans la Grand-Anse.



« L'État compte sur Plan pour continuer à aider les enfants et les jeunes, particulièrement les filles, afin de mieux s'intégrer et participer dans le développement du pays. Plan est l'une des ONGs productives et fiables les plus anciennes sur le territoire national » a conclu le Ministre à l’issue de sa visite.



Notez que Plan International intervient aujourd’hui dans plus de 50 pays dans le monde.



IH/ iciHaïti