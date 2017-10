iciHaïti - Football : Importante réunion entre la Ministre Lamur et des Club dans le Nord





Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique lors de sa tournée dans le Nord s’est entretenu avec l'ingénieur Robert Dugué représentants du Football Inter Club Association (FICA), Jacques Edmond de l'Association Sportive Capoise (ASC) et Marc Donald Bailey du Real Hope Academy.



Les échanges se sont déroulés autour de la mission de l'École Nationale Des Talents Sportifs (ENTS), des mécanismes de placement des jeunes de l’ENTZ dans les clubs, des modèles de pratique et de développement du sport, de la subvention des clubs de football du Nord, de la participation du Real Hope Academy à la CONCACAF des Clubs Champions et des travaux de réhabilitation de la surface de jeu du Parc St Victor qui tardent à se finaliser...



Devant l’importance et le nombre de sujets abordés, la Ministre Lamur a proposé aux représentants des clubs la tenue d'une rencontre spéciale en vue d'harmoniser leurs actions et d'évoquer en profondeur toutes les questions relatives à la du football dans le département.



BF/ iciHaïti