iciHaïti - Politique : Nomination du Protecteur du citoyen





Le Président Jovenel Moïse a publié dans le journal officiel « Le Moniteur » #168 daté du 27 octobre 207, un arrêté nommant le citoyen Renan Hedouvil, Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne.



« [...]

Article 1er.- Le citoyen Renan Hedouvil est nommé Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne.

Article 2.- Une ampliation du présent Arrêté sera remis à l'intéressé.

Article 3.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit.



Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 octobre 2017. An 214è de l'Indépendance.

Jovenel Moïse, Président »



Réagissant à cette nomination Pierre Espérance, le Directeur Exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), déplore que le secteur des droits humains est été écarté dans le processus de sélection. Il doute sérieusement des capacité de Renan Hedouvil à protéger les citoyens contre les abus du pouvoir, rappelant « C’est un proche de Tèt Kale, il était aux côtés de Michel Martelly durant cinq ans et il fut Président du Conseil supérieur des salaires, qui s’était soumis à la volonté de l’exécutif dans l’augmentation du salaire minimum »...



IH/ TB/ iciHaïti