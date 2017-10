iciHaïti - Barbade : Un sculpteur haïtien auteur du Portail de la Culture...





C'est l'artiste peintre, sculpteur haïtien, Philippe Dodard, avec l’aide d’artistes et d’artisans locaux et 3 étudiantes du « Barbados Community College » qui a réalisé en août dernier à la Barbade, la porte du « National Cultural Foundation » (NCF) intitulé « Roots of the Caribbean, the Door of Culture ».



Cette porte symbolique, située à la « West Terrace » a été réalisée en mosaïque par Philippe Dodard sur les deux piliers en béton construits il y a 30 ans, lors de la 1ère Édition de CARIFESTA.



Ces deux pilliers Marassa symbolisent les gardiens de cette culture plurielle qui fait la richesse des peuples de la Caraïbes.



