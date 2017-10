iciHaïti - Humanitaire : 48ème rencontre de «Haïti Action Network»





Cette semaine au Marriott Hôtel, Aviol Fleurant le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, était l’invité d’honneur de la 48ème rencontre de la « Haïti Action Network », où il a été question du partage des bonnes pratiques de gestion des aléas naturels majeurs, ainsi que des enseignements tirés des tragédies causées par ceux-ci.



Dans ses propos de circonstance, le Ministre a affirmé que la fréquence des catastrophes autant que leurs impacts économiques et sociaux ayant augmenté en Haïti comme ailleurs a affirmé « S’il est vrai que les catastrophes naturelles sont inévitables, des actions communes peuvent en diminuer l’impact [...] le succès de toute gestion post-catastrophe est tributaire de son intégration dans la stratégie de développement existante et de la conception de bonnes mesures de prévention »



En conclusion, il a réitéré l’appui du Gouvernement aux acteurs humanitaires, notamment « Haiti Action Network », car « [...] seule une communauté nationale et internationale unies dans leurs efforts peut affronter les forces de la nature ».



IH/ S/ iciHaïti