iciHaïti - Technologie : Un laboratoire informatique moderne au Lycée Pierre Eustache Daniel Fignolé





Dans le cadre du Projet d’aménagement Numérique du territoire, le Lycée Pierre Eustache Daniel Fignolé (Port-au-Prince) dispose maintenant d’un laboratoire informatique moderne doté d’une vingtaine d’ordinateurs en réseau, tous branchés à l’Internet, offert par le Conseil National des Télécommunications CONATEL.



Le Directeur du Lycée, le professeur Carnol Anelas, a féliciter Jean David Rodney, le Directeur Général du CONATEL , pour ce support important qui va permettre « aux élèves d’approfondir leurs connaissances, en faisant des recherches et de mieux préparer leur devoir » tout en se mettant à niveau en matière d’informatique et des technologies de l’Information et de la Communication (TIC).



Le Député Garry Bodeau présent à l’ouverture de ce laboratoire, a remercié également le CONATEL pour tout son support au Lycée de son quartier qui l’a vu grandir. Il a aussi manifesté le souhait que cet accompagnement ne s’arrête pas là et que d'autres laboratoires soient installés dans les autres Lycée de Delmas comme ceux de Delmas 33 et de Delmas 75.



IH/ TB/ iciHaïti