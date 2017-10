iciHaïti - Politique : La chargée d’Affaires de l’Ambassade Américaine en tournée à Jacmel





Une délégation conduite par Robin Diallo, la Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis en Haïti, a effectué une visite dans la métropole du Sud-Est, le mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2017. Cette tournée s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie des acteurs de la société civile ainsi que des autorités locales et surtout pour superviser certains projets bénéficiaires de financements américains.



Mme Robin Diallo qui privilégié l’éducation dans son agenda a tenu une rencontre avec plusieurs centaines d’étudiants en provenance de différentes facultés au sein de l’Université Publique du Sud-Est de Jacmel (UPSEJ) en présence entre autres, des doyens des facultés de gestion et des sciences administratives et d’agronomie, du corps professoral, ainsi que des cadres du rectorat. La délégation a axée son intervention sur la présentation des programmes de bourse d’études de l’Ambassade Américaine en Haïti.



Rappelons que l’UPSEJ, fondée en 2011, compte pour l’année académique 2016-2017, un total de 960 étudiants issus de la faculté des sciences de l’éducation, la faculté de gestion et des sciences administratives et la faculté de l’agronomie. Outre les questions relatives aux programmes de bourse, les responsables de l’université ont saisi l’opportunité pour exposer plusieurs problèmes auxquels l’UPSEJ est confrontée, notamment au niveau infrastructure.



Selon la Chargée d’Affaires, Robin Diallo, l’Ambassade Américaine en Haïti, veut apporter aux étudiants, ses différents services de recherches, particulièrement dans le domaine de l’éducation, tout en les encourageant à s’introduire dans les programmes de bourse d’études rappelant que les deux dernière année « Plus de 900 haïtiens se sont inscrits aux programmes de bourse de l’Ambassade des États-Unis ». Elle a invité les étudiants à persévérer dans leurs études et à continuer la recherche d’opportunités afin de prendre leur destin et celui d’’Haïti en main.



Pour contribuer au renforcement de la bibliothèque de l’Université, un don d'ouvrages d’auteurs américains, traduits en français ont été offert par l’Ambassade Américaine.



Rencontrer des institutions haïtiennes ayant été financées par le gouvernement américain, des ONG et agences américaines travaillant dans le département du Sud-Est, constituait aussi l’une des priorités de Mme Diallo afin d’évaluer les retombées des différents projets déjà exécutés ou en cours dans la région. Ainsi, la délégation a rendu visite aux bureaux de CARE à Jacmel, où une présentation du programme « Kore Lavi » de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) a été faite. Ce programme d'une durée de 6 ans, initié par « Food for Peace » soutient le Gouvernement haïtien dans la création d’un filet de sécurité sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui privilégie la consommation de produits locaux de qualité.



La délégation a également visité « Art Creation Foundation For Children », un Centre artisanal à Jacmel en opération depuis 14 ans, qui offre des formations et aides aux enfants démunis.



En outre, la Diplomate américaine s’est entretenue pendant plus d’une heure, avec les autorités locales, dont entre autres Pierre Michel Lafontant, Délégué Départemental du Sud-Est, le Maire Marky Kessa et la Mairesse adjointe Lourdie César de Jacmel, Monès Auguste, Directeur de la Police Nationale d’Haïti (PNH) dans le Sud-Est. Les discussions ont porté sur les principaux défis et les opportunités de la région. L’état des routes, la santé, l’électricité ont été quelques-uns des problèmes exposés par les autorités lors de cette réunion.



En fin de tournée tournée, Robin Diallo a visité l’École de cinéma de Jacmel « Cine Institute », le marché public de la ville où de nombreux bénéficiaires du programme peuvent acheter des aliments à des coûts abordables et s’est réjouie de ses différentes rencontres réalisées à Jacmel.



IH/ iciHaïti / Claudy Bélizaire (Correspondant Jacmel)