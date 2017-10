iciHaïti - Cayes : Visite de chantier du Chef de l’État





Vendredi, le Président Jovenel Moïse était en visite dans la ville des Cayes pour faire le suivi des travaux de construction du tronçon de route reliant Carrefour Méridien à Dubreuil, appelé à faciliter le déplacement de la population et contribuer à la relance de l'économie dans cette région à fort potentiel agricole.



Accueilli par une population en liesse le Chef de l’État a précisé que les chantiers initiés dans le département étaient le fruit de l'entente entre son administration et les autorités locales et conclu en affirmant que le dialogue avec tous les secteurs vitaux de la vie nationale sera permanent durant son quinquennat.



IH/ iciHaïti