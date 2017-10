iciHaïti - Agriculture : Pose de la Première pierre du 4e Centre de propagation végétale





Samedi dans la 3ème section Aubert commune de Port de Paix (Nord), comme annoncé le 21 octobre dernier http://www.haitilibre.com/article-22490-haiti-actualite-zapping.html par Pierre Simon Georges, le Ministre de l’Environnement, le Président Jovenel Moïse a posé la première pierre du 4ème Centre de germoplasme et de propagation végétale d’une capacité de production d'environ 4.5 millions de plantules comme les 3 précédents futur Centres lorsqu'ils seront en opération...



Rappelons que le premier Centre a été lancé en Juillet dernier à Camp-Perrin (Dept. Sud, arrondissement des Cayes) http://www.haitilibre.com/article-21531-haiti-environnement-lancement-d-une-pepiniere-centrale-a-camp-perrin.html et le second à Fonds des Nègres (Nippes) en août dernier http://www.haitilibre.com/article-21931-haiti-agriculture-pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-de-propagation-vegetale.html et le 3ème à Marfranc, dans le département de la Grand'Anse http://www.haitilibre.com/article-22274-haiti-agriculture-troisieme-centre-de-propagation-vegetale.html



IH/ iciHaïti