iciHaïti - Littérature : Journée du Livre en Plaine du Cul-de-sac





La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), salue le comité de la Jeunesse Flambeau de l'Espoir (JEFE) de l'Église Évangélique Chrétienne de Lizon (Bon-Repos, Plaine du Cul-de-Sac), qui organisera le mercredi 1er novembre 2017, une journée du livre sur le thème « L'être humain et le livre, une communion sans fin ». Cette Foire du livre qui se tiendra de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi sera marquée par la participation de plusieurs personnalités du pays comme le Député Jerry Tardieu, le Dr Hérold Toussaint, l'universitaire Joël Lorquet, l'écrivain Martine Fidèle et du caricaturiste Teddy Kesser Mombrun.



Selon les organisateurs, cette foire du livre vise à promouvoir la littérature haïtienne et aussi à rendre les livres plus accessibles aux enfants et aux jeunes des différents quartiers de la plaine du Cul-de-Sac et les encourager à expérimenter des loisirs sains, constructifs, enrichissants intellectuellement et éviter ainsi les activités malsaines...



Pour la Fondation Lorquet et l'Imprimerie Media Texte, qui supportent cette activité, l'avenir passe par les jeunes qui constituent l'avenir du livre.



Les amateurs de livres, les intellectuels en particulier et le public en général sont invités en grand nombre à cette journée de discussions et d'échanges...



IH/ iciHaïti