iciHaïti - Tourisme : Lancement d'un projet canadien





Carlos Rojas-Arbulú, le Chef de la Coopération Canadienne, a participé à la cérémonie de lancement d’un projet canadien en partenariat avec le Ministère du Tourisme, du Ministère de l’Éducation nationale et de Institut national de la formation professionnelle (INFP).



Ce projet entend contribuer à favoriser l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée formée par les établissements d’enseignement dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme. Il bénéficiera aux jeunes, aux femmes et aux personnes handicapées des régions de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien.



La contribution du Cégep Saint-Jérôme, d’Éducation internationale au Québec et de ses partenaires locaux, ainsi que du Gouvernement haïtien font écho aux objectifs de la nouvelle politique d’aide internationale féministe du Canada.



