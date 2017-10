iciHaïti - Environnement : Ateliers de restitution de 3 études du CIAT sur le Grand Sud





Du 25 au 26 octobre dernier le Comité Interministériel Pour l’Aménagement du Territoire (CIAT), a organisé deux ateliers de restitution de 3 études sur le Grand Sud à La bordes (Cayes) dont deux sont en cours et une en phase finale. L’étude portant sur l’élaboration d’un plan de gestion et de valorisation des déchets et excrétas pour la ville des Cayes et ses alentours, celle relative au diagnostic territorial du Grand Sud et l’étude consacrée aux priorités d’aménagement du Grand Sud étaient présentées.



La première journée était consacrée à la société civile et le secteur privé des affaires et la seconde, aux organisations internationales et le secteur public. Ces ateliers avaient pour objectif de prendre en compte les commentaires de tous les acteurs concernés par le Grand Sud afin d’avoir des documents appropriés pour leurs plans d’actions.



L’ensemble de ces initiatives est financé par l’ONU environnement à partir d’un fond du gouvernement de la Norvège.



IH/ iciHaïti