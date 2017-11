iciHaïti - FLASH : 343 haïtiens arrêtés en RD, dans la province de San José de Ocoa





Par ordonnance du Lieutenant Général, Maximo William Muñoz Delgado, Directeur Général de la Direction Générale des Migrations (DGM) une équipe d'inspecteurs et d’agents migratoire avec le soutien du personnel militaire et des procureurs a été déployée dans différentes communautés de la province de San José de Ocoa en vue de procéder à des contrôles migratoires.



Ces opérations de contrôle migratoire ont été réalisés après un travail de renseignement effectué dans les communautés qui a permis de localiser des haïtiens en situation migratoire irrégulière. Les contrôle ont eu lieu dans les communautés de Rancho Arriba, Arroyo Palma, San Rafael, Sabana Grande, Nizao et Sabana larga, communautés où ont été dénoncé la présence d'étrangers et les secteurs Los Banilejos, Los Quemaos et La Vigía à Rancho Arriba ont permis d’arrêter 343 personnes d’origine haïtienne.



Après interrogatoire et vérification 237 haïtiens sur les 343 arrêtés qui n'avaient pas de documents ont été transférés à Dajabón et Elías Piña pour être identifiés et expulsés vers Haïti.



La DGM annonce qu’elle continuera à mener des opérations dans d'autres provinces du territoire national, pour localiser les étrangers en situation migratoire irrégulière qui violent es dispositions de la loi 285-04. Au cours des semaines précédentes, des opérations similaires ont été menées où 1,572 étrangers ont été arrêtés en 48 heures http://www.haitilibre.com/article-22422-haiti-actualite-zapping.html



