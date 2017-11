iciHaïti - Éducation : Réunion à Paris avec les responsables de l'Agence Française de Développement





En marge 39 ème session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation Nationale a rencontré des responsables de l’Agence Française de Développement (AFD) sur les actions en cours en éducation avec l'appui de l’Agence. Il s'agissait à la fois de faire le point sur les projets en cours et de s'entendre sur les ajustements éventuels à opérer sur certains aspects concernant leur mise en œuvre.



Les projets PAFMIR et NECTAR http://www.haitilibre.com/article-21392-haiti-france-8-millions-d-euros-d-appui-a-la-3eme-af-et-au-nouveau-secondaire.html http://www.haitilibre.com/article-21383-haiti-politique-11-millions-d-euros-pour-la-formation-professionnelle-agricole.html ont été notamment au centre des échanges entre les responsables du Ministère et de l'AFD.



Mme Bénédicte Gazon Directrice Caraïbes et Mexique et Nathanaëlle Amar Chef de projets de la division éducation, formation et emploi, ont fait le point sur les avancées accomplies et la mise en œuvre de nouveaux projets en attente.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21392-haiti-france-8-millions-d-euros-d-appui-a-la-3eme-af-et-au-nouveau-secondaire.html

http://www.haitilibre.com/article-21383-haiti-politique-11-millions-d-euros-pour-la-formation-professionnelle-agricole.html



IH/ iciHaïti