iciHaïti - Politique : Vers l’égalité des genres à la mairie de PAP

« Égalité Homme et Femme » était la thématique de la formation donnée à l'hôtel Le Plaza, par le Programme de Coopération Municipale Haïti-Canada, aux employés de la Mairie de Port-au-Prince.



Dans le souci de rendre réel l'un des principes fondament aux des droits de l'homme qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes, l'Administration Municipale de Port-au-Prince avait convié ses cadres à cette formation, afin de mieux impliquer ses ressources humaines dans la lutte institutionnelle pour l'égalité de genre.



Rappelons que la Mairie de Port-au-Prince est déjà engagée dans cette lutte, car nombreuses sont les femmes qui y travaillent, et nombreuses sont celles aux postes de prise de décision, de planification et de gestion.



Toutefois, l'Administration est consciente des difficultés à surmonter et des défis à relever et se dit prête à faire de cet idéal une réalité.



