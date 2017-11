iciHaïti - Éducation : Le Ministre Cadet à la Conférence de l'UNESCO (Paris)





Mardi dans le cadre de la 39ème session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris (30 octobre au 14 novembre 2017), Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation Nationale accompagné de son directeur de cabinet, a participé à la table-ronde de haut niveau sur l'ODD 4-Éducation 2030, avec ses homologues et représentants de gouvernements d’autres pays. Plusieurs chiffres ont été communiqués autour des avancées accomplies dans la mise en œuvre de l'ODD 4 ainsi que des difficultés rencontrées et des facteurs de blocage pour la mise en branle du processus.



Par ailleurs durant cette importante conférence, le Ministre Cadet a participé à une réunion de travail avec ses homologues français et latino-américains (Cuba, Argentine, Paraguay, Bolivie et la République Dominicaine). Échanger sur les grands défis en matière d'éducation, les opportunités et la nécessité de renforcer les partenariats, tel a été l'objectif de cette réunion de travail. Le Ministre Cadet a fait le point sur les efforts en cours en Haïti et identifié plusieurs problèmes communs aux pays du Sud qui ne favorisent pas le bon développement du secteur de l’éducation entre autres : le problème d'alimentation scolaire, la formation des enseignants, le manque de ressources financières pour la mise en œuvre de programmes innovants comme le développement des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) à l'école et la surpopulation dans les salles de classe.



