iciHaïti - Énergie : Formation solaire pour les techniciens de la CEAC

Un spécialiste de la firme Solar Electric Ligth Fund (SELF), a organisé une séance de formation à l’intention des techniciens et d’autres membres du personnel de la Coopérative Electrique de l’Arrondissement des Coteaux (CEAC) http://www.haitilibre.com/article-10599-haiti-economie-premiere-cooperative-d-electricite-en-haiti.html



L’objectif était de permettre aux participants d’être plus proactifs et plus efficaces en cas de catastrophes naturelles de manière à mieux gérer les panneaux solaires http://www.haitilibre.com/article-22258-haiti-technologie-la-centrale-electrique-hybride-des-coteaux-bientot-remise-en-etat.html . Cette formation de quelques heures portait sur la conception et le rôle de chaque composante du système, la façon dont se fait la connexion, le mode opératoire du système et sa maintenance.



Le personnel a aussi appris comment utiliser les feuilles de contreplaqué pour protéger les panneaux solaires et surtout comment les déplacer pour les mettre à l’abri sans le moindre dommage. Ces activités ont été supportées financièrement et techniquement par ONU environnement/Haïti à partir a d’un fonds du Gouvernement de la Norvège.



