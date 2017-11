iciHaïti - UNESCO : Compétences globales et éducation à la citoyenneté mondiale





Jeudi, dans le cadre des programmes organisés en parallèle à la tenue de la 39ème Session de la Conférence générale de l'Unesco à Paris (30 octobre au 14 novembre 2017), Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a participé à un déjeuner de travail entre les ministres de l’Éducation, sur les compétences globales et l'éducation à la citoyenneté mondiale, à initiative des délégations permanentes du Canada et de la République de Corée du Sud auprès de l'Unesco.



Au cours des échanges, le Ministre Cadet a dressé un tableau sur la situation haïtienne, les avancées et les facteurs de blocage à cette démarche. Plusieurs pays ont pu faire un état des lieux de leur situation et ont appelé à un meilleur partage des connaissances pour le succès de cette initiative.



Les Commissions spéciales ont commencé à siéger sur leurs activités et leur programme, notamment la Commission Éducation qui a démarré ses travaux jeudi. Pierre Délima, le Directeur Général de l'Office National de Partenariat en Éducation (ONAPE) est le représentant de la délégation haïtienne à ce sommet.



IH/ iciHaïti