iciHaïti - Canada : 7,5 millions pour la santé maternelle et infantile





Cette semaine, Carlos Rojas-Arbulú, le Chef de la Coopération de la Mission du Canada en Haïti, s’est rendu à Léogâne et Gressier Projet de Santé Maternelle et Infantile (PROSAMI).



Ce projet s’inspire de la nouvelle stratégie d’action de l’œuvre du Cardinal Léger et répond à deux des priorités en santé maternelle, des nouveau-nés et des enfants définies par le gouvernement canadien, soit le renforcement des réseaux de santé et la réduction du fardeau des maladies qui affectent durement les mères et les jeunes enfants.



L’objectif de PROSAMI est de diminuer les taux de mortalité chez les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans et de venir directement en aide à plus de 30 000 personnes dans ces deux communes densément peuplées et en fournissant des appuis à quatre centres de santé afin d’offrir des services obstétricaux et néonataux d’urgence.



Le Canada a octroyé 7.5 millions de dollars canadiens pour la réalisation de ces activités importantes.



Pour en savoir davantage sur ce Projet visitez : www.leger.org/actions-internationales/ameriques/sante-haiti/



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20870-icihaiti-sante-visite-d-evaluation-aux-centres-materno-infantiles-de-leogane-et-de-gressier.html



IH/ iciHaïti