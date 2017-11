iciHaïti - UEH : Fin des honoraires pour les mémoires de fin d'études





Le Conseil de l’Université d’État d’Haiti (UEH), lors de sa dernière session ordinaire tenue à Montrouis a adopté quatre résolutions portant sur la répartition du budget 2017-2018 ; le devoir de réserve des membres du Conseil exécutif et du Conseil de l’Université ; sur l’interdiction aux professeurs de l’UEH d’exiger des étudiants le paiement d’une rémunération pour les accompagner dans la réalisation de leurs mémoires de fin d’études et enfin et le projet de construction du campus principal de l’UEH.



Concernant les mémoires de sortie un exception existe toutefois à l’article 2 qui stipule : « Il demeure entendu que la présente résolution ne concerne pas les mémoires financées par certains projets exécutées avec des institutions ou organisations tierces dont les budgets prévoient clairement une allocation pour leurs encadreurs. » Le Conseil de l’Université menace de sanctions tous les professeurs qui ne respecteraient pas ces mesures. à cette mesure »



IH/ iciHaïti