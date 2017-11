iciHaïti - Politique : Le Président Moïse inaugure le Centre de Documents d’Identité d'Ennery





Vendredi, le Président Jovenel Moise, a inauguré le Centre de Réception et de Livraison des Documents d’Identité (CRLDI) de la commune d'Ennery (département de l'Artibonite) en présence entre autres : de Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, de parlementaires dont les Présidents des deux Chambres du Parlement et des hauts fonctionnaires de l'administration publique.



Par l'implantation de ce Centre, le 14 ème au pays en 9 mois, le Chef de l'État réitère sa volonté, d'une part de changer les pratiques de l’État en termes d'infrastructures publiques et d'autre part de réduire les inégalités entre les haïtiens des grandes villes et ceux de l'arrière pays.



IH/ S/ iciHaïti