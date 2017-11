iciHaïti - CRH : Inauguration d’un nouveau Centre de collecte de sang à Desprez





Cette semaine dans la localité de Croix Desprez (Port-au-Prince), la Société nationale de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) a procédé à l’inauguration d’un nouvel centre de collecte de sang et de permanence d’ambulance.



La CRH a procédé également à l’installation du nouveau Conseil de Gouvernance de la Croix-Rouge Haïtienne issu des récentes élections renouvelant le mandat du Dr Jean-Pierre, Président de la Société Nationale, pour quatre ans.



Plusieurs personnalités impliquées dans le secteur humanitaire et des anciens de la Croix-Rouge, dont les anciens Ministres Abel Nazaire (Jeunesse et Sports), Josette Bijoux (Santé) et l’ancienne directrice de la Protection Civile Yolène Surena, ont été honorées lors de cette inauguration.



Ce nouveau bâtiment de la CRH a été offert par la Croix-Rouge Américaine.



