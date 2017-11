iciHaïti - Nippes : Les vendredis de l’environnement





Hier, dans le cadre de la 5ème édition des « vendredis de l’environnement » Dieumaître Maurice, le Directeur Départemental des Nippes (DDN) du Ministère de l’Environnement (MDE), a présenté l’ensemble des activités menées par le MDE au profit de la population des Nippes.



De la pose de la première pierre pour la construction du Centre de Germoplasme et de Propagation Végétale à Fond des Nègres http://www.haitilibre.com/article-21931-haiti-agriculture-pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-de-propagation-vegetale.html en passant par les curages des ravines de la commune de l’Azile, et les activités des projets de conservation de sol réalisées par le Ministère à Miragoane, Paillant, l’Asile, Petite-Rivière de Nippes et Fond des Nègres. Selon Monsieur Dieumaître, qui ont permis de créer des centaines d’emplois.



Concernant les besoins de reboisement du département, il a précisé que la DDN dans les 7 derniers mois a déjà distribué des centaines de milliers de plantules et de boutures aux habitants des communes du département des Nippes. Plus de 500 m3 de seuils, 600 mètres linéaires de murette de pierre et plus de 2,500 mètres linéaires de terrasse ont été réalisé par le Ministère dans ce département en plus de la formation des Agents sur la Reforestation et du Changement Climatique



IH/ iciHaïti