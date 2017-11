iciHaïti - Politique : Les jeunes des comités municipaux face à leurs responsabilités





Wilson Laleau, le Chef du Cabinet du Président Moïse, les Coordonateurs Général, les membres de la Commission Nationale pour l'innovation et l'Insertion Socioprofessionnelle des jeunes, le Délégué Départemental, les Vice-délégués, les Maires et les jeunes représentant les 10 communes du Nord-Ouest ont participé à la première journée d'une série de rencontres prévues dans les 10 départements.



Cette séance de travail visait à mettre les jeunes, qui vont constituer les Comités municipaux, en face de leurs responsabilités vis-à-vis des autorités locales.



Wilson Laleau a profité également de cette journée pour présenter aux jeunes la vision du Président Jovenel Moïse en matière d'intégration et la participation de la jeunesse dans le développement du pays.



