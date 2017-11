iciHaïti - Religion : Clôture du Congrès national des laïcs





Le Congrès national des laïcs qui a pris fin vendredi était présidé et animé par Mgr. Francisco Niño, Prêtre Colombien et Secrétaire Adjoint du Secrétariat Général du Conseil Épiscopal Latino-américain (CELAM) a réuni à Port-au-Prince, pendant 4 jours 180 laïcs engagés, venant de tous les diocèses du pays et de quelques laïcs de la région des Caraïbes



L'objectif général de la Rencontre porté par l'École Sociale du CELAM et l'Eglise Haïtienne visait à « Identifier la mission comme laïcs engagés dans l'Eglise et dans la société, assumer le leadership dans la vie politique, religieuse, économique et sociale du pays à partir des principes et des valeurs de la Doctrine sociale de l'Église ».



Les organisateurs ont voulu que les laïcs connaissent plus profondément les valeurs et les principes de la Doctrine sociale de l'Église, en plus d’identifier les problèmes du pays et ses causes et proposer des lignes d'action depuis l'Evangile.



Il s’agissait également d’amener les participants à découvrir leur identité et leur mission dans l'Église et dans la société à les encourager à participer à la vie publique en tant que service à la communauté. De la même manière, les évêques, les prêtres et les religieux reconnaissent que les laïcs ne sont pas des chrétiens de seconde zone et qu'ils jouent un rôle important dans la vie de l'Église. Enfin, il s'agissait de faire des participants des multiplicateurs dans leurs diocèses, de l'expérience et des connaissances acquises.



IH/ PI/ iciHaïti