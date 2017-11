iciHaïti - Éducation : Mise en oeuvre du budget 2017-2018





La Direction Générale du Ministre de l’Éducation Nationale a tenu une réunion de travail avec les responsables des Directions techniques autour de la mise en œuvre du budget 2017-2018.



Les allocations budgétaires par entité, le mode d'exécution du budget, les activités programmées et leur pertinence au regard du Plan sectoriel programmé, l'harmonisation dans le travail de la Direction des affaires administratives et les autres entités sont autant de points abordés au cours de la rencontre.



Meniol Jeune, le Directeur Général du Ministère a insisté pour une meilleure articulation dans la mise en œuvre de l'exécution budgétaire et la nécessité pour toutes les entités de transmettre à temps le bilan de leurs activités et le calendrier de leurs actions pour approbation.



Il a annoncé qu'il prévoyait mettre en place une Commission pour le suivi de l'exécution budgétaire et les changements à intégrer dans la préparation du nouveau budget 2018-2019.



