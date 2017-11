iciHaïti - Santé : Ouverture d’une maternité moderne à Anse-à-Pitres





Samedi au Centre hospitalier de la communauté d'Anse-à-Pitres (Sud-Est) la Première Dame, Martine Moise en présence notamment des autorités du Ministère de la Santé et du Dr Lamartine Pierre Fils, le Directeur du Centre hospitalier, a inauguré la maternité moderne et flambant neuve du Centre hospitalier.



Cette nouvelle maternité va permettre de procédé aux accouchements et prodiguer des soins pré et post nataux aux femmes enceintes afin d’éviter qu’elles se déplacent en République Dominicaine en quête d'assistance médicale.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21014-haiti-rd-plus-de-5-milliards-de-pesos-pour-l-accouchement-de-femmes-venues-d-haiti.html



IH/ iciHaïti