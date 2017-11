iciHaïti - Canada : Lancement d’un vaste projet de Santé mère-enfant dans le Nord





Ce Week-end au Cap-Haïtien, au Quartier-Morin, à Limonade et à Grande-Rivière du Nord, l’Unité de Santé internationale de l’Université de Montréal (USI), le Centre d’Études et de Coopération internationale (CECI) de concert avec le Ministère de la Santé Publique ont procédé au lancement du projet Appui au Continuum de Santé mère-enfant en Haïti (ACOSME-Haïti).



Ce projet, initiative de la municipalité Muskoka en Ontario, est financé par le Bureau des Affaires Mondiales du Canada eti appuie une vingtaine de Centre de santé. Il vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Haïti ; l’amélioration de l’offre et des services de santé, la formation et le développement de la compétence des intervenants en santé.



Le projet ACOSME-Haïti d’appui au Ministère de la Santé s’étendra sur une période de 4 ans et devrait bénéficier à environ 450,000 bénéficiaires.



IH/ iciHaïti