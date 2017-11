iciHaïti - Sécurité : Sensibilisation et prévention aux Tsunamis





Dimanche, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s’est associé avec la Direction de la Protection Civile (DPC) et au Système National de Gestion des Risques (SNGRD), pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis. Cette journée s’est déroulée autour du thème « Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer ».



Dans le cadre des activités liées à la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis, une Conférence-débat sur la réduction de la vulnérabilité d’Haïti aux tsunamis se tiendra mercredi 7 novembre prochain à l’Université de Limonade (Département du Nord) avec la participation du Service Maritime et de la Navigation d’Haïti (SEMANAH).



Une projection de films consacrée à la sensibilisation au risque de tsunami est programmée à Port-au-Prince le vendredi 17 novembre 2017 à la place Boyer.



IH/ iciHaïti