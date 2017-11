iciHaïti - FLASH : À peine 3% des demandeurs d’asile au Québec ont obtenu un permis de travail





Sur les 10,246 demandeurs d’asile entrés illégalement au Québec l’été dernier, principalement des haïtiens fuyant les États-Unis par crainte d’une l’expulsion en janvier 2018 si l’administration Trump de prolonge pas le statut de TPS http://www.haitilibre.com/article-22604-haiti-flash-renouvellement-du-tps-incertain-58-000-haitiens-risquent-l-expulsion-des-usa.html , le Gouvernement Fédéral à Ottawa n’a accordé jusqu’à présent qu’un peu plus de 300 permis de travail selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.



Par ailleurs ces permis ont été accordés a des demandes formulées avant juillet. En septembre le délai pour traiter une demande présentée en ligne était de 84 jours et de 105 jours pour une demande sur papier. Depuis octobre Ottawa affirme avoir accélérer le traitement des demandes et promis d’offrir une service en 30 jours....



En attendant les migrants doivent subvenir à leur besoin avec un aide sociale du Québec d’un peu plus de 600 dollars, ce qui est très peu pour survivre au Canada.



IH/ iciHaïti