iciHaïti - Économie : Que dit la loi sur l’organisation du travail en 3 X 8 heures





La loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de 24 heures, répartie en 3 période de 8 heures, publiée par le Président Jovenel Moise dans le journal Officiel « Le Moniteur » vise à promouvoir le plein emploi, encourager des investissements dans tous les secteurs économiques du pays et mettre fin à tous obstacles pouvant entraver la liberté du travail garantie par la Constitution.



L'État s’est donné pour but de veiller à l’application stricte de cette loi qui consiste à autoriser le travail de nuit et la journée et le travail mixte (heures de travail de jour et de nuit). Conformément à la vision du Chef de l’État « cette mesure améliorera les conditions de vie de la population haïtienne et produira des impacts positifs sur la croissance économique du pays ».



Télécharger le texte de loi (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/loi-24-3-8.pdf



IH/ iciHaïti