iciHaïti - Politique : Le Président Moïse inaugure le Centre de Documents d’Identité d'Aquin





Jeudi, le Président de la République, Jovenel Moise, a procédé à l'inauguration du Centre de Réception et de Livraison des Documents d’Identité (CRLDI) d'Aquin, dans le département du Sud, il s'agit du 15e CRLDI (sur les 40 promis par la Présidence) après celui d'Ennery http://www.icihaiti.com/article-22599-icihaiti-politique-le-president-moise-inaugure-le-centre-de-documents-d-identite-d-ennery.html



Cette nouvelle stratégie du chef de l'Etat, vise à décentraliser le service public et à donner aux populations des zones reculées les mêmes opportunités que ceux vivant dans la capitale.



En présence des autorités locales, le chef de l'Etat a renouvelé son engagement à initier les état généraux sectoriels de la Nation, dans le souci de faciliter le vivre ensemble, condition sine qua non pour réalisation des grands projets de développement dans le pays.



L'implantation de ce CRLDI sur la route nationale #2, fait montre de la vision du Président de la République de briser les barrières de l'exclusion et de permettre aux habitants d'Aquin et des zones avoisinantes de se procurer, dans leur zone de résidence, les documents civils comme: le passeport, le permis de conduire, la carte d'identification nationale, les extraits des archives et la matricule fiscale.



Plaidant en faveur du respect et de la protection des biens publics, le Président de la République a invité les Aquinois et Aquinoises à faire bon usage de ce centre, en vue de garantir sa sérénité.



Accompagné d'une foule le chef de l'Etat a sillonné quelques rues de la ville d'Aquin, avant de s'adresser à la population sur la place publique de la cité Julien Raymond, sur les grands chantiers de son administration dans le pays.



