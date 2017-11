iciHaïti - FLASH : 1ère Édition du Salon «Konsome Lokal»





La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH) annonce la tenue de la 1ère édition du Salon « Konsome Lokal » qui se tiendra les 2-3 décembre 2017 au Parc de la Canne à Sucre.



Les objectifs de « Konsome Lokal » sont de promouvoir l’achat local « made in Haïti » et de permettre aux consommateurs de découvrir à l’aide d’une vitrine unique sur le web, une multitude d’artisans et de producteurs qui fabriquent leurs produits en Haïti. Permettre, à l’aide d’une plateforme Web actuelle, aux consommateurs de découvrir des compagnies et des entrepreneurs qui font du « made in Haïti » une priorité et de ce fait encourager l’économie locale du pays.



Venez découvrir ce qu'Haïti fait de mieux dans les secteurs de l'agroalimentaire, produit naturel et de beauté, design intérieur, tourisme et l'art culinaire.



Frais d'entrée : 300 Gdes



De ombreux ateliers d'informations sur place



Pour plus d'informations ou pour la réservation d'un kiosque :



Veuillez contacter le 509-2816-1180 ou envoyez un message à info@konsomelokal.com



Visitez le site web : www.konsomelokal.com/



IH/ iciHaïti