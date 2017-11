iciHaïti - Éducation : Formation à distance des enseignants





Maguy Durce la Directrice Générale de l’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) qui représentait le Ministre de l’Éducation Nationale aux assises de l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) qui se tenait dernièrement à Dakar (Sénégal), a appelé à une couverture nationale de l’IFADEM et invité à une ouverture aux disciplines non linguistiques et au déploiement des points numériques en vue d’un plus large et libre accès des enseignants.



Selon elle, cette extension des outils numériques permettrait aux maîtres de s’auto-former et d’avoir à leur disposition du matériel informatique adéquat. Une extension qui vise également à l’efficacité et à la rationalisation des coûts des frais de déplacements, d’hébergement et de séjour, ainsi qu’à la création d’une proximité entre les enseignants et les écoles.



Elle a souhaité également une extension de l’IFADEM prenant en compte les autres sous-systèmes scolaires, des personnels d’encadrement de tout l’enseignement scolaire, tels les coordonnateurs, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs.



En conclusion Mme Durcé a fait part de l’engagement du Ministère de l’Éducation Nationale d’inscrire le programme IFADEM dans la politique nationale de formation des maîtres et dans divers projets internationaux en cours visant au renforcement et à la qualité de l’enseignement en Haïti.



IH/ iciHaïti