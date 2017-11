iciHaïti - Social : 440 «leaders» communautaires formés aux bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles





Dans le cadre du projet « Réhabilitation et renforcement des moyens d’existence des ménages agricoles affectés par le passage de Matthew » 440 « leaders » communautaires du Sud et du Sud-Est bénéficient depuis octobre dernier et durant tout le mois de novembre 2017, de séances de formation sur les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles.



Ce Projet mis en par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation ​« Alianza por la Solidaridad » conjointement avec la Ministère de l’Agriculture est financé par les Opérations d’Aide Humanitaire Européennes (ECHO) à hauteur de 2,5 millions d’euros vise à renforcer les capacités des Leaders communautaires dans les communes de Bainet, Côtes-de-Fer, Chardonnières et Port-à-Piment dans le domaine de la nutrition et de l’hygiène des aliments, à travers des sessions de formation théorique et pratique, ainsi que des démonstrations culinaires participatives.



Ces séances de formation ciblent 440 « leaders » d’associations paysannes et de groupements de femmes (femmes enceintes, allaitantes, entre autres). Elles sont réalisées au niveau de toutes les sections communales des 4 communes mentionnées: ​chaque Leader communautaire formé a pour engagement de répliquer les connaissances acquises à 20 personnes de sa communauté, afin d’atteindre l’ensemble des bénéficiaires de ces formations,​ ​soit​ ​8,800​ ​personnes.



Les​ ​contenus​ ​des​ ​formations​ ​ont été adaptés​ ​aux​ ​besoins​ ​des​ ​communautés​ ​locales. Elles portent essentiellement sur l’allaitement maternel et l’alimentation complémentaire ; le respect d’une alimentation équilibrée en se basant sur la pyramide alimentaire haïtienne avec les trois groupes d’aliments (constructeurs, protecteurs, énergétiques) ; l’hygiène alimentaire ; la cuisson des aliments ; l’alimentation des groupes vulnérables (petits enfants, femmes enceintes) en situation d’urgence ; l’importance des fruits​ ​et​ ​légumes ;​ ​le​ ​lavage​ ​de​ ​mains ;​ ​le​ ​traitement​ ​de​ ​l’eau ​et​ ​la​ ​planification​ ​familiale.



Chaque session de formation dure 3 jours, à raison de 25 « leaders » communautaires par section communale, dont 80% sont des femmes. Les sessions sont clôturées par une séance de démonstration culinaire et une mise en situation des leaders, permettant d’évaluer leur capacité​ ​et​ ​d’identifier​ ​les​ ​lacunes​ ​à​ ​combler​ ​pour​ ​la​ ​réalisation​ ​des​ ​séances​ ​de​ ​réplication.



IC/ S/ iciHaïti