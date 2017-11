Haïti - Sports : Haïti bat les Émirats Arabes Unis





Hier vendredi matin a été joué match le amical opposant la sélection des Émirats Arabes Unis (UAU) à celle d’Haïti, au Sheikh Khalifa Bin Zayed Stadium, à Al Ain, d'une capacité de 16,000 places et l'un des terrains d'accueil de Al-Ain FC.



Les Grenadiers vêtus en bleu pour ce match, ont battus avec un score de 1-0, grâce à un but de Duckens Nazon à la 25ème minutes, la sélection des Émirats arabes Unis.



Le onze de départ Haïtien était composé de : Placide (1) (Josué Duverger 68') , Réginald Goreux (8) (Arcus Carlens 61'), Meschak Jérôme (3), Andrew Jean Baptiste (16) (Jems Geffrard 45'), Alex Christian Jr (22), Bryan Alceus (15) (Jonel Désiré 71'), Renald Metellus (6) (Brian Chevreuil 67'), Kevin Lafrance (13) (Zachary Herivaux 57'), Charles Hérôold Jr. (10) (Richelor Sprangers), Duckens Nazon (20) et Derrick Etienne (11) (Jimmy Shammar Sanon 45'), sous la direction technique du coach français Marc Collat.



Rappelons que les Granadiers présent lors de cette rencontre avaient en majorité (à 4 changements près) joué au Japon en octobre dernier [3-3] http://www.haitilibre.com/article-22365-haiti-kirin-challenge-cup-nos-grenadiers-tiennent-tete-au-japon-[3-3].html







Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22652-haiti-football-les-grenadiers-aux-emirats-arabes-unis.html

http://www.icihaiti.com/article-22615-icihaiti-football-dubai-l-attaquant-jonel-desire-convoque-a-son-tour.html

http://www.haitilibre.com/article-22613-haiti-football-les-emirats-arabes-unis-affronteront-nos-grenadiers-officiel.html

http://www.haitilibre.com/article-22597-haiti-actualite-zapping.html



BF/ HaïtiLibre