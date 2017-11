iciHaïti - FLASH : Le SWAT d’Haïti en compétition internationale





Le Bureau International des Stupéfiants et de l'Application de la Loi (INL) de l'Ambassade des États-Unis aide 10 agents de l'unité SWAT de la police nationale haïtienne à se rendre à Orlando, en Floride, pour participer à la compétition internationale intitulée « SWAT Round-Up ».



La compétition de cette année aura lieu du dimanche 12 au dimanche 17 novembre 2017.« SWAT roundup » célèbre ses 35 ans de compétition et d'entraînement pour les unités spéciales de police, militaires, SWAT et de sécurité. C'est la deuxième année que la Police Nationale d’Haïti (PNH) participe à la compétition.



Calendrier des compétitions : http://www.floridaswat.org/i4a/calendar/?pageid=3278&showTitle=0&widgetPreview=0&page_version=



IH/ iciHaïti