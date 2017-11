iciHaïti - Social : 10 associations haïtiennes lauréates du Fonds PISCCA





Lundi 13 novembre, l’Ambassade de France procèdera à la présentation des 10 associations haïtiennes lauréates du fonds « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs » (PISCCA), en présence de l'Ambassadrice de France, Elisabeth Beton Delègue et de l'Ambassadeur de l'Union Européenne Vincent Degert.



Sélectionnées parmi plus de 150 Organisations de la Société Civile (OSC), ces associations vont recevoir un appui financier et opérationnel de l'Ambassade de France pour mettre en œuvre des projets de développement dans les domaines de la citoyenneté, du sport, de la jeunesse, des médias et du genre.



D'un montant de 470,000 dollars américains, le fonds PISCCA est un nouvel instrument visant au renforcement de la Société Civile en Haïti. Son objectif est de faire émerger des OSC susceptibles d'intervenir efficacement sur le terrain, en coordination avec les services de l'État, les autorités locales et les intervenants extérieurs.



IH/ iciHaïti