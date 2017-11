iciHaïti - Artibonite : Le Président Moïse en suivi de travaux et projets





Vendredi le Président Jovenel Moïse, a réalisé une tournée de suivi des travaux dans la Vallée de l'Artibonite.



Cette tournée a permis au Chef de l'État de rencontrer, au local de l'Organisation du Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), plusieurs dizaines de planteurs, des autorités locales, CASEC et ASEC, ainsi que des notables, autour des avancées et autres projets, à venir au cours de l'année 2018. Dans un second temps, le Moïse a rencontré les Maires et des représentants de la société civile pour discuter des nouveaux chantiers, à l'ordre du jour de ses rencontres : l'électrification, la poursuite de la construction de routes secondaires, les travaux d'irrigation, la modernisation des équipements, le soutien aux propriétaires de moulins et aux coopératives.



IH/ iciHaïti