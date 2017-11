iciHaïti - Entreprise : L'Hôtel Mariott de PAP, remporte 2 Prix CEMEX





La cimenterie multinationale mexicaine CEMEX, présente en Haïti depuis de nombreuses années, impliquée dans la construction de routes, édifices publics, hôtels etc... a célébré a Mexico la 26ème Édition des Prix CEMEX.



Reparti en 8 catégories le Prix CEMEX a sélectionné l’hôtel Mariott de Port-au-Prince pour le 4e prix dans la catégorie « Innovation dans la construction » ainsi que pour le 8e Prix « Edifice durable ».



Le prix CEMEX est plus qu'une reconnaissance. Comme toute œuvre de longue durée, il a pu obtenir le meilleur de deux disciplines ; ce qui fait de CEMEX un leader dans la construction d'infrastructure et un promoteur de la qualité de vie des communautés de même que sa croissance économique et son développement durable.



Les ingénieurs et architectes qui ont conçu le Mariott de Port au Prince n'étaient pas présents mais la diplomatie haïtienne a Mexico a payé de sa présence lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'Intercontinental Hotel Presidente de Mexico City.



IH/ iciHaïti