iciHaïti - Politique : Réduction de 50% du personnel dans les missions diplomatiques

Politique : Réduction de 50% du personnel dans les missions diplomatiques





Sur les quelque 1,000 membres employés dans les Ambassades et Consulats d’Haïti à l’étranger, le contrat de plus de 500 contractuels, expiré le 30 septembre dernier, n’a pas été renouvelé a confirmé Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires étrangères soulignant « On est en train d’étudier leurs dossiers pour voir parmi ceux qui peuvent être reconduit »



Rappelons qu’avant la réduction de personnel, Haïti dans ses 49 missions diplomatiques comptaient 1,003 membres dont 188 diplomates, 300 employés permanents et 515 contractuels.



HL/ HaïtiLibre