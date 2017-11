iciHaïti - Culture : Dernière série d'ateliers de formation du Plateau Jeunes Talents





« Ayiti Mizik », l'Association haïtienne des professionnels de la musique et l'association belge « Talia asbl » annoncent la tenue de la troisième et dernière série d'ateliers de formation prévus dans le cadre du projet Plateau Jeunes Talents, financé par Wallonie-Bruxelles International dans le cadre du programme de coopération bilatérale entre Haïti et les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles



Les derniers ateliers se tiendront du 13 au 21 novembre dans la salle du Villate (Pétion-ville) avec Claude Rinaldin Beaubrun, David Casseus, Jehyna Sahyeir Celestin, Coralie Hérard, Samora Julmisse, Adjamile Marcelin, Jean Gethro Mathon, Gethcé Pierre, James Vergneau « Rebel Layonn » et les ingénieurs du son Pierre Edouard René.



4 nouvelles bourses seront accordées pour l'été 2018.



Rappelons que le projet Plateau Jeunes Talents a pour objectif de contribuer à un échange de compétences en matière de professionnalisation, de formation et de création afin d'encourager l'émergence d'une nouvelle scène musicale haïtienne. Pendant deux années consécutives, 2015 et 2016, une dizaine de jeunes chanteurs, musiciens et techniciens du son haïtiens ont profité de séances de formation en écriture de textes, coaching vocal, coaching musical, coaching scénique et sonorisation. Ces ateliers ont été offerts par Talia asbl sous la direction de Pierre Vaiana. Chaque année, quatre participants ont bénéficié d'une bourse leur permettant d'assister à des formations complémentaires en Belgique, à la Royale Académie Internationale d'été de Wallonie, qui organise près de 200 stages, dispensés par des artistes professionnels, dans plusieurs domaines artistiques dont la musique.



iciHaïti