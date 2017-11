iciHaïti - Mexique : Ratification de l'APPRI





Mardi, au sénat mexicain a été ratifié le premier instrument à caractère économique et commercial entre Haïti et le Mexique, l'Accord de Promotion et de Protection Réciproques des investissements (APPRI) signé entre Haïti et le Mexique le 7 mai 2015.



Au moment du vote, 88 Sénateurs ont voté en faveur de l’Accord, contre 0 abstention et 0 contre. Négocié entre le Bureau des accords commerciaux d'Haiti (BACCOZ) et l'équipe de négociation du secrétariat de l’économie et du commerce extérieur du Mexique (SE), l'APPRI permettra aux Hommes d’affaires des deux pays de promouvoir, développer et intensifier les relations économiques haïotiano-mexicaines, en particulier, stimuler les flux de capitaux et de technologies tout en garantissant un traitement juste et équitable des investissements réalisés sur les deux territoires. Haïti peut se réjouir d’être le deuxième pays de la Caraïbe à signer un APPRI avec le Mexique après Trinidad et Tobago.



S/ iciHaïti