iciHaïti - Sciences : Sommet de l’eau VisiEAU 2018





Un symposium sur l’eau se tiendra jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017 à l'auditorium de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'État d'Haïti (UEH).



Le Sommet de l’eau VisiEAU 2018, conjointement organisé par l’UEH, l’Université de Floride (UF), la Direction Nationale d’Eau Potable et Assainissement (DINEPA) et d’autres partenaires des secteurs privé et public, réunira dans des ateliers pluridisciplinaires des sommités académiques et des praticiens.



Ces assises doivent permettre à des professionnels évoluant dans le secteur de l’eau, des académiciens et des politiques d’aboutir à l’élaboration des stratégies sur l’eau et son utilisation en Haïti, de manière participative. Cet événement scientifique se veut être la première pierre pour la création d'un institut de l'Eau et de l'assainissement à l'UEH.



IH/ iciHaïti