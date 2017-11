iciHaïti - Économie : Réunion en prévision de l’arrivée du FMI





Mercredi, en prévision de la visite d’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) prévue pour la seconde quinzaine du mois de novembre 2017, le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), Jude Alix Patrick Salomon et le Ministre des Travaux Publics Transports et Communication (MTPTC), l’Ingénieur Fritz Caillaux, ont rencontré différentes institutions évoluant dans le secteur de l’énergie, telles que l’Electricité d’Haïti (EDH) et l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Energie (ANARSE).



Cette réunion a permis aux autorités de définir les points de discussion à prioriser lors des rencontres avec la délégation étrangère. C’était aussi l’occasion d’identifier des pistes de solutions afin de rendre le courant électrique accessible dans les zones difficiles du pays. D’autres rencontres préparatoires sont prévues avec la Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Administration Générale des Douanes (AGD).



IH/ iciHaïti