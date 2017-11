iciHaïti - Hôpital l’Espoir : Vers la mise en service du programme «Konte m mwen konte»





Cette semaine, la Première Dame Martine Moise, a évalué les conditions d’implantation du projet « Konte m mwen Konte » à l’Hôpital l’Espoir (Delmas 75), en vue de permettre à toutes les femmes enceintes d’enregistrer leurs enfants dès la naissance. Le programme devra être introduit progressivement dans tous les hôpitaux privés et publics du pays,



Cette visite d’évaluation a également permis à la Première Dame de s’entretenir avec les médecins Darline Gousse et Gladisse Thomas, deux responsables de l’Hôpital, pour s’informer des besoins de ce centre hospitalier en vue de mettre en place rapidement, ce programme d’identification.



Martine Moïse a tenu également à encourager la population à se faire dépister, pour connaitre leur état de santé et garantir l’équilibre de leur famille. Elle a souligné la nécessité de faciliter l’intégration des personnes séropositives, notamment à travers une meilleure prise en charge et une participation plus active dans les sphères d’activités importantes du pays.



IH/ iciHaïti